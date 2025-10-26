Altındağ Belediyesi, eğitim seminerleriyle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Çocuklarda İlkyardım ve Temel Yaşam Desteği” konulu seminerde bir araya geldi.

Altındağlı gençler, ilk yardım konusunda bilinç kazandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ebru Azapağası tarafından verilen seminer büyük ilgi gördü. Katılımcılara ilk yardımın tanımı, acil durumlarda yapılması gerekenler, kötü hasta tanımı, temel yaşam desteği, Heimlich manevrası ve acil çağrı numaraları hakkında bilgi verildi. Ardından, Heimlich manevrası uygulamalı olarak gösterilerek gençlere pratik deneyim kazandırıldı.

Seminere gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, “İlkyardım, çocukluktan itibaren öğrenilmesi gereken çok önemli bir konu. Çocuklarımızın acil durumlarda doğru müdahaleyi yapabilecek bilgiye sahip olmasını istiyoruz. Bu tür farkındalık eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Altındağ’da ilkyardım bilmeyen kimse kalmayacak inşallah,” dedi.

Başkan Tiryaki ayrıca, tüm Altındağlı çocukları ve gençleri Gençlik Merkezlerinde sunulan eğitimlerden yararlanmaya davet etti.