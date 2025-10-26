ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada’nın ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan’ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtan sahte bir reklam yayınladığını belirtti.

Trump, Reagan Vakfı’nın reklamda Başkan Reagan’ın ses ve görüntü kayıtlarının izinsiz kullanıldığını ve konuşmanın yanlış yansıtıldığını aktardığını ifade etti. Trump, “Kanada’nın yıllardır ABD’ye zarar vermek için kullandığı tarifelere karşı artık ABD kendini savunabiliyor” dedi.

ABD Başkanı, reklamın derhal yayından kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, “Gerçekleri çarpıtmaları ve düşmanca tutumları nedeniyle Kanada’ya uygulanan tarifeyi mevcut oranın üzerine ek olarak yüzde 10 artırıyorum”açıklamasını yaptı.