ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de güvenliği sağlamak üzere kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün kısa sürede bölgede konuşlanacağını açıkladı. Trump, “Şu anda liderleri seçiyorlar. Orta Doğu’da gerçek bir barış mümkün. Bu, 3 bin yıldır görülmemiş bir barış olacak” dedi.

Beyaz Saray, Trump’ın Uzak Doğu ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladığı ses kaydını paylaştı. Trump, Gazze’deki güvenlik gücünün hızla devreye gireceğini belirterek, barış sürecine yönelik iyimser mesajlar verdi.

Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas’ın aralarında iki ABD vatandaşının da bulunduğu esirlerin cenazelerini “hızla iade etmesi gerektiğini” söyledi. Hamas’ın bu çağrıya uymaması halinde üçüncü ülkelerin devreye gireceğini belirten Trump, “Önümüzdeki 48 saatte neler olacağını yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.