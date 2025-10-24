ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yürütülen tüm ticaret müzakerelerinin sonlandırıldığını açıkladı. Trump, kararın Kanada'nın Ontario eyalet hükümetinin eski ABD Başkanı Ronald Reagan hakkında olumsuz içerikli ve ‘sahte’ bir reklamı kullanması nedeniyle alındığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Ronald Reagan Vakfı, Kanada'nın Ronald Reagan’ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuşmalarını içeren sahte bir reklamı hileli bir şekilde kullandığını açıkladı. Reklamın bedeli 75 milyon dolardı. Bu sadece ABD Yüksek Mahkemesi ve diğer mahkemelerin kararlarını etkilemek için yapıldı. Gümrük vergileri, ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomisi için kritik öneme sahiptir. Bu kabul edilemez davranışlar nedeniyle Kanada ile tüm ticaret müzakereleri sonlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını ve önümüzdeki süreçte gelişmelerin yakından takip edileceğini gösteriyor.