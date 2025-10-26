vinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Ürek’in sağlık durumunun kritik seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, “Değerli sanatçımız Fatih Ürek, yoğun bakımdaki tedavisine devam edilmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olduğunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.