Manifest Grubu, sosyal medya platformlarında üyeleri Esin’e yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Esin hakkında sistematik şekilde yayılan aşağılayıcı içeriklerin resmi olarak dijital delil niteliğinde tespit edilip kayıt altına alındığı belirtildi.

Grup, bu paylaşımlar nedeniyle sorumlular hakkında hem hukuki hem de cezai süreçlerin başlatıldığını vurguladı. “Tüm süreç avukatlarımız ve tarafımızca titizlikle takip edilmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, gelişmelerin ve sonuçların kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacağı bildirildi.

Manifest Grubu, sosyal medyada hedef gösterme, karalama ve siber zorbalık gibi girişimlere karşı sessiz kalmayacaklarını belirterek dayanışma mesajı verdi.