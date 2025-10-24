MEME Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Roche İlaç Türkiye’nin katkılarıyla hazırlanan “Erken Evre HER2+ Meme Kanserinde Kişiselleştirilmiş Tedavi Yaklaşımlarının Klinik, Ekonomik ve Toplumsal Değeri Araştırması” sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri sayesinde önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 3 bin 859 kadında metastaz gelişimi önlenebilir. Çalışma, erken evre tedavi gören kadınların iş gücüne katkısını artırdığını ve üretkenlik kaybını azalttığını ortaya koydu.

Ankara’da düzenlenen programda, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, araştırmanın detaylarını paylaştı. Araştırma, erken evre meme kanserinde kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının hastalar, sağlık sistemi ve toplum üzerindeki değerini bilimsel verilerle ortaya koyuyor. 2019-2030 dönemi için hazırlanan HER2+ Erken Evre Meme Kanseri Etki Modeli, klinik, ekonomik ve toplumsal faydaları bütüncül biçimde değerlendirdi.

10 Yılda 25,4 Milyar TL Ekonomik Tasarruf

Araştırmaya göre kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri, 10 yıl içinde yaklaşık 3 bin 859 metastaz vakasını önleyerek 102 bin 183 yaşam yılı, 79 bin 877 kaliteli yaşam yılı ve 63 bin 294 üretken yaşam yılı kazandırıyor. Ayrıca erken evrede uygulanan tedaviler, sağlık sistemi genelinde 10 yıllık dönemde 25,4 milyar TL doğrudan maliyet tasarrufu sağlarken, ulaşım ve bakım gibi tıbbi olmayan kalemlerde yaklaşık 7,1 milyar TL dolaylı tasarruf oluşturuyor.

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Hamit Harun Bağcı, “Meme kanseri, dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri. Erken tanı hayat kurtarır ve tedaviye yanıt oranını artırır. 2025 itibarıyla 48 mobil kanser tarama aracımız ile ülke genelinde ücretsiz tarama hizmeti sunuyoruz. Bu araçlar sayesinde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız da taramalara kolayca erişebiliyor. İlk 9 ayda 800 bin meme kanseri taraması yaptık ve 42 bin 500 şüpheli vakayı ilgili merkezlere yönlendirdik” dedi.

Kişiselleştirilmiş Tedaviyle Toplumsal ve Ekonomik Kazanç

Prof. Dr. Simten Malhan, “Kişiselleştirilmiş tedaviler sayesinde 10 yıl içinde 3 bin 859 metastaz vakasının önlenebileceğini, 100 bin sağkalım yılı ve 80 bin kaliteli yaşam yılı kazandırdığımızı tespit ettik. Hasta başına 21 kaliteli yaşam yılı ve 16 üretkenliğe ayarlanmış yaşam yılı kazandırıyoruz. Bu, yalnızca ekonomik değil, toplumsal açıdan da büyük bir kazanç” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur ise, “Erken tanı ve kişiye özel tedavi ile her yıl 3.500’ün üzerinde hastanın metastatik evreye geçişi önleniyor. Bu yaklaşım, toplumsal ve ekonomik anlamda 25 milyar TL’ye yakın fayda sağlıyor. Erken evrede tanı alan hastalarda uzun dönem şifa sağlamak mümkün” ifadelerini kullandı.

Araştırma, erken evre HER2+ meme kanseri tedavisinin hem bireysel hem toplumsal faydalarını ortaya koyarken, sağlık politikalarının şekillendirilmesinde kritik veri niteliği taşıyor.