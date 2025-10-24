Kentte, barınmanın yanı sıra eğitimden sağlığa, ticaretten kültürel varlıkların ihyasına ve sosyal projelerin hayata geçirilmesine kadar çok sayıda çalışma eş zamanlı yürütülüyor. Devlet desteğiyle adeta yeniden inşa edilen kentte, ev ve iş yerlerini kaybeden depremzedeler için 190 bin 464 bağımsız bölümün yapımı planlandı.

İnşası tamamlanan 86 bin 754 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiği kentte, afetzedeler öncekinden daha sağlam ve modern kalıcı konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yapılan çalışmalarla yıl sonuna kadar tüm hak sahibi depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleştirilmesi hedefleniyor.

Altyapı çalışmaları

Yatırımlarla, depremin vurduğu kentin altyapısı da neredeyse baştan aşağı yenileniyor.

Başta Belen-Topboğazı Otoyol Tüneli ile Hatay Havalimanı olmak üzere otoyol, bağlantı yolları ve kavşak yapımlarıyla kentin trafik akışının rahatlatılması, daha konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Hayata geçirilen ve 3 ilçeyi kapsayan 11,2 kilometre uzunluğunda, 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik 'Hatay Atık Su Tüneli' projesiyle de kentin kanalizasyon sorununun çözülmesi amaçlanıyor.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki ıslah çalışmaları ile deprem sırasında 80 santimetre çökme oluşan İskenderun sahilinde 'İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi' devam ediyor.

199 yeni okul kazandırıldı

Eğitim kurumlarının üçte ikisinin kullanılamaz hale geldiği kentte, 199 yeni okul inşa edilerek eğitimin hizmetine sunuldu.

Depremlerin olduğu 6 Şubat 2023'ten bu yana kentte, 798 okulun büyük onarım çalışması ile 145 okulun güçlendirme işlemleri tamamlandı. Hatay'da 70 yeni okulun ise inşası sürüyor.

Depremden sonra yeni 7 hastane ve 3 poliklinik hizmete girdi

Sağlık yatırımlarının da devam ettiği kentte, depremlerden hemen sonra inşasına başlanan ve 60 günde tam donanımlı hizmet vermeye başlayan Defne Devlet Hastanesi ile 550 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 7 yeni hastane ve 3 poliklinik açıldı.

Afet nedeniyle uzuv kaybı yaşayan depremzedelere de Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde ortez-protez hizmetleri veriliyor.

Sosyal alanlar da yeniden inşa ediliyor

Hatay'da alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra depremzedelerin sosyal yaşamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kentin lezzetlerinin tanıtılması amacıyla köklü işletmecilerin yer aldığı 15 dükkanlı Antakya Gastronomi Çarşısı ile 82 iş yerinin bulunduğu Hatay Kültür ve Sanat Çarşısı da afetten etkilenen vatandaşların uğrak noktalarından oluyor.

Öte yandan, kent merkezinde ticaretinin kalbi tarihi Uzun Çarşı ile Kemalpaşa ve Kurtuluş caddelerinde de depremin izlerinin silinmesi için ihya ve inşa çalışmaları başlatıldı. Depremde hasar alan Valilik binası ve konutu, tarihi Meclis Binası ile Habib-i Neccar Camisi'nin de restorasyonları asıllarına uygun yürütülüyor.

Hatay dünyada bir marka şehir olacak

Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kent genelinde devlet yatırımlarıyla dünyada eşi benzeri görülmemiş ihya, inşa ve imar sürecinin devam ettiğini söyledi.

Hatay'ı Anka kuşuna benzettiğini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

'Hatay'da büyük bir dayanışma, azim, inanç ve kararlılıkla bir Anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğuşun hikayesi yazılmaktadır. Devletimizin güçlü desteği, milletimizin sarsılmaz iradesi ve Hataylı hemşehrilerimizin gayretiyle şehrimizi adım adım nasıl inşa ettiğimizi herkes görüyor. Vatandaşlarımız artık eskisinden daha güçlü zeminlerde inşa edilmiş, daha sağlam, güzel, estetik ve planlı yeni konutlarında yaşamaya başladı. Şehrimizin bir yandan üstyapısı yeniden inşa edilirken diğer yandan da altyapısı neredeyse tamamıyla yenileniyor. Burada yapılan büyük çalışma sadece depremin yaralarını sarmak değil, aynı zamanda Hatay'ımızı hak ettiği gibi dünyada bir marka şehir haline getirmek üzere yapılıyor.'

'Devletimiz bizi ortada bırakmadı'

İskenderun Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'nde reklamcı ve tekstil atölyesi sahibi Gülbahar Uzun (36) da depremde sevdiklerini kaybetmesinin yanı sıra iki katlı iş yerinin yıkıldığını dile getirdi.

Afetin ardından yapılan konteyner iş yeri sayesinde ticari faaliyetlerine devam edebildiğini ve 5 kişiye de istihdam sağladığını anlatan Uzun, şu ifadeleri kullandı:

'Sağ olsun devletimiz bizi ortada bırakmadı, hemen bize bu konteynerleri verdi. Şu an yeni dükkanlar yapılıyor, onun için de çok mutluyuz. Depremden sonra altyapının çökmesine, yıkım ve hasar olmasına rağmen hızlı sürede bu kadar işin yapılması gerçekten büyük bir başarı, bunun için gerçekten tebrik ediyorum.'

Aynı konteyner çarşıda kaportacılık yapan Yusuf Akman ise depremde evini ve iş yerini kaybettiğini, devlet desteğiyle geçici de olsa ekmek teknesine kavuştuğunu anlattı.

Akman, inşa çalışmaları süren iş yerinin teslim edilmesini de heyecanla beklediğini söyledi.

Vatandaşlardan Mediha Bayram (61), şehrin yeniden inşa edildiğine şahit olduklarını belirterek, 'Çok güzel çalışıyorlar, depremden önce ilçemiz çok kötüydü ama şimdi bütün altyapılarımız yapıldı. Cumhurbaşkanı'mızdan da Allah razı olsun, TOKİ evleri bitmek üzere, oturanlar da var çok memnunlar, darısı bizlere inşallah.' dedi.