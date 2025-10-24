Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) yapılan seçimle AK Parti eski milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK Başkanı seçildi.

Mehmet Daniş Kimdir?

Mehmet Daniş, 2 Ağustos 1971 doğumlu Türk siyasetçi ve hukukçudur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra serbest avukatlık yaptı. Siyaset hayatına AK Parti bünyesinde giren Daniş, Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev aldı.

Daniş, TBMM’de Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve Dilekçe Komisyonu Başkanlığı gibi kritik görevlerde bulundu. 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine atanarak tarım ve hayvancılık politikalarının şekillenmesinde etkin rol oynadı.

29 Haziran 2021’de TBMM Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylamayla AK Parti kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Daniş, 24 Ekim 2025 tarihinde yapılan seçimle RTÜK Başkanı oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.