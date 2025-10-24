Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte artan yoksulluk karşısında, düşük ücret dayatmalarına boyun eğmeyen Smart Solar işçileri, insanca yaşanacak bir ücret ve onurlu çalışma koşulları için mücadele ediyor. Kadın-erkek omuz omuza, baskılara ve tehditlere rağmen grev alanında kararlılıkla direnen işçiler, daha önce sendikalaşma sürecinde gerçekleştirdikleri fabrika işgali ve direnişle kazandıkları zaferi hatırlatarak, bu grevin de bir dönüm noktası olacağını vurguluyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Smart Solar işçileri, sendikalaşma mücadelesinde nasıl ki iradesini ortaya koyup kazandıysa, bu grevle de tarih yazacak. Smart işçileri kazanacak, biz kazanacağız!”

Grevin 3. gününde dayanışma çağrıları artarak devam ediyor. İşçiler, emek mücadelesinin yalnızca kendi fabrikalarıyla sınırlı olmadığını, tüm işçi sınıfının ortak geleceği için direndiklerini vurguluyor.