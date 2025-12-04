Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeyken hareket eden ve yokuş aşağı ilerleyen hafif ticari araç, bir apartmanın duvarına çarpıp devrildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Tepecik Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Park halindeyken bilinmeyen nedenle hareket eden 34 KZK 096 plakalı hafif ticari araç, yokuş aşağı ilerleyip bir apartmanın duvarına çarparak devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan olmazken, sokak bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.