Yenimahalle Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye tarafından kurulan Yeni Halk Kafe’nin ikinci şubesi, Cumhuriyet Akademisi içinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçenin en büyük eğitim merkezi olan Cumhuriyet Akademisi’nde konumlandırılan işletme, öğrencilere uygun fiyatlarla yiyecek ve içecek hizmeti sunmaya başladı.

Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle öğrencilerin yeme içme ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmesi amacıyla hayata geçirilen Yeni Halk Kafe’de, çay 5 TL, kahve ise 50 TL gibi sembolik fiyatlarla satılıyor. Belediye, bu projeyle hem öğrencilerin bütçesine katkı sağlamayı hem de sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturmayı hedefliyor.