CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davada mahkemenin ret kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin güçlü bünyesi, birlik ve beraberlik içinde ne hastalandı ne güç kaybetti ne de bu mikropları kabul etti. Bu iş bugün tamamen ortadan kalktı” dedi.

Özel, davanın sonuç odaklı değil, süreci tartışmaya açma amacı taşıdığını belirterek, “Amaç CHP’yi tartıştırmaktı. Davayı açan kişi partiden ihraç edildiği için taraf olamaz. Mahkeme de davayı konusuz buldu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faşizan zihniyet” sözlerine yanıt veren Özel, “Sayın Erdoğan uçaktayken uçuyor. 25 kuruşa simit vardı, şimdi 20 lira. Bunu yapan Erdoğan’ın kendisi. Vatandaş zaten bu farkı görüyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk soruşturmasına da değinen Özel, “Bu süreç kayyım tartışmasını köpürtmeye çalışanların umudu. Ancak kimse buna cesaret edemez. Türkiye böyle bir girişimin bedelini ağır ödetir” diye konuştu.

Özel ayrıca, Hakan Fidan döneminde devlet kurumlarına ait verilerin hackerlar tarafından çalındığını öne sürerek, “Hepimizin sağlık, sosyal güvenlik ve vergi bilgileri yabancı hackerların elinde. Bu olayın davaları hâlâ sürüyor” açıklamasında bulundu.