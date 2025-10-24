Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Durali Alıç Mahallesi’nde bulunan Türkiye-Kazakistan Dostluk Parkı’ndaki Abay Kunanbayev büstünün restorasyon çalışmalarını tamamlayarak yeniden yerine yerleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde parktaki Abay Kunanbayev büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmak istenirken zarar görmüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Mamak Belediyesi ekipleri büstü güvenli bir şekilde yerinden kaldırarak bakım ve onarım işlemlerini başlattı.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından büst, yeniden Türkiye-Kazakistan Dostluk Parkı’ndaki yerine takıldı.

Kazak kültürünün simgesi Abay Kunanbayev

Kazak edebiyatının öncüsü olarak kabul edilen Abay Kunanbayev (1845–1904), şair, yazar, filozof ve eğitimci kimliğiyle modern Kazak edebiyatının kurucusu olarak tanınıyor. Realist ve yenilikçi yaklaşımıyla hem edebiyat hem de sosyal yaşamda derin izler bırakan Kunanbayev, kendisinden sonraki Kazak aydınlarına ilham kaynağı oldu.

Ayrıca, halk edebiyatı ve müziğinde getirdiği yeniliklerle Kazak kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynad