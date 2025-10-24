Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, mutlak butlan talebini reddetti.
Duruşmaya CHP’nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Mahkeme, tarafların beyanlarını aldıktan sonra davanın reddine karar verdi.
Duruşma öncesi adliye önünde güvenlik önlemleri alınırken, parti temsilcileri ve vatandaşlar da mahkeme önünde toplandı.
Muhabir: Melisa Sapaz