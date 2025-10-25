Televizyon dünyasında bu sezon adeta “milyonlar dönemi” başladı. Yeni yayın döneminde ekranlara gelen dizilerin başrol oyuncularının bölüm başı kazançları sosyal medyada gündem oldu.

İddialara göre, sezonun en yüksek ücretini “ABİ” dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu alıyor. Ünlü oyuncunun bölüm başı 4,5 milyon TL kazandığı, partneri Afra Saraçoğlu’nun ise 2,5 milyon TL aldığı öne sürülüyor.

Bir diğer dikkat çeken proje “Eşref Rüya”da Çağatay Ulusoy’un 3,25 milyon TL, Demet Özdemir’in ise 2 milyon TL aldığı iddia edildi. “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde Barış Arduç’un 3,5 milyon TL, Hande Erçel’in ise 1,75 milyon TL kazandığı konuşuluyor.

Show TV’de yayınlanan “Uzak Şehir” dizisinin başrolü Ozan Akbaba’ya 1,5 milyon TL, Sinem Ünsal’a ise 1 milyon TL ödendiği iddialar arasında. “Veliaht”ta Akın Akınözü’nün 1,5 milyon TL, Serra Arıtürk’ün 750 bin TL aldığı belirtiliyor.

Sezonun romantik komedilerinden “Bize Bir Şey Olmaz” dizisinde ise Mert Ramazan Demir’in bölüm başı 2,5 milyon TL, partneri Miray Daner’in 850 bin TL aldığı öne sürülüyor.

Bu rakamlar resmî olarak doğrulanmasa da, sektör kaynakları televizyon dizilerinde başrol ücretlerinin son yıllarda hızla arttığını, dijital platformlardaki kazançlarla yarışır hale geldiğini belirtiyor.