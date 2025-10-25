Ankaragücü’nün eski başkanı Ercüment Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kulübüne destek verdi. Tekin, paylaşımında Şanlıurfaspor maçı öncesi teknik direktör Recep Karatepe ve tüm oyunculara başarılar diledi.

“Bugün akşam oynayacağımız Şanlıurfaspor maçında hocamız Recep Karatepe ve tüm takımımıza gönülden başarılar diliyor, kendilerine sonuna kadar inanıyorum. Akşam stadyumda yerimizi alacağız,” ifadelerini kullanan Tekin, kulüp yönetimine de başarı dileklerini iletti.

Başkan Muhammet Yaman ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun diyen Tekin, paylaşımını şöyle tamamladı: “Her zaman şanlı armamızın altında, kulübümüzün sonuna kadar yanındayım. Yeter ki sen yıkılma, bir asırlık koca çınar!”

Ercüment Tekin, 24 Mayıs 2025’te Ankaragücü başkanlığına seçilmiş ancak 17 Ekim 2025’te görevi Nuri Muhammet Yaman’a devretmişti.

Ankaragücü taraftarları, bu akşamki maçta stadyumda yerlerini alarak takımlarına destek olacak.