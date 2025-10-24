Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Kral Kaybederse” dizisinde senaryoda önemli değişiklikler yapıldı. OGMPictures imzalı dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi farklı bir dönem bekliyor.

Başrollerini Halil Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz’ün paylaştığı dizide, 10 yıllık bir zaman atlamasının ardından hikâyeye iki yeni karakter dahil oluyor. 24. bölüm itibarıyla Doktor Gülser ve asistanı Tuna izleyiciyle buluşacak.

Şebnem Hassanisoughi ve Aslı Samat Kadrodaki Yerini Aldı!

Yapım şirketinden alınan bilgiye göre, Doktor Gülser karakterini başarılı oyuncu Şebnem Hassanisoughi canlandıracak. Gülser’in asistanı Tuna’ya ise en son Mardin’de çekilen bir sinema filminde rol alan Aslı Samat hayat verecek.

Dizide yapılacak bu değişikliklerle hikâyenin yeni bir döneme geçeceği ve karakter dinamiklerinin farklı bir yön kazanacağı belirtiliyor.