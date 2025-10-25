SÜMER TAŞKIRAN



MOBBİNG İLE TANIŞMA HİKAYESİ



“Mobbing ile 2009’da tanıştım, bugün Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmayı başardık”



MEYAD Başkanı İsmail Akgün, mobbing kavramıyla ilk kez 2009 yılında tanıştığını ifade ederek, “2012 yılında kapsamlı bir panel düzenledik. 2015’te MEYAD’ı kurduk. Bugüne kadar 50’den fazla şehirde yüzlerce eğitim vererek farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik” dedi.



Akgün, derneğin kuruluş sürecinin iş dünyasında psikolojik şiddete karşı bir bilinç hareketine dönüştüğünü vurgulayarak, “Her gittiğimiz şehirde aynı cümleyi duyduk: ‘Ben de yaşadım ama adını bilmiyordum.’ İşte bu, farkındalığın başlangıcıydı” ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE’DE MOBBİNGİN KISA TARİHİ



“Yasal düzenlemeler başladı ama eksik kaldı”



Türkiye’de mobbing farkındalığının 2010 yılında TBMM, 2011 yılında ise 2011/2 No’lu Başbakanlık (mülga) Genelgesiyle kamu kurumlarına yayıldığını hatırlatan İsmail Akgün, 2012’de Türk Borçlar Kanunu’na eklenen 417. maddeyle konunun hukuken ilk kez tanındığını belirtti.

“2016’da Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun teşkilat yasası ile mevzuata girmesi önemliydi. 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de çok değerli bir adım, ancak hâlâ kısa, sade ve uygulamada açık bir Mobbing Yasa’mız yok ve bu büyük bir eksiklik” dedi.



“KISA VE AÇIK BİR KANUN GEREKİYORDU”



MEYAD Başkanı İsmail Akgün, mevcut düzenlemelerin uygulamada dağınık ve yoruma açık kaldığını ifade etti.

“Mobbing tanımı, süreçleri, delil toplama yöntemleri ve cezai/idari yaptırımların net bir şekilde belirlendiği özel bir kanun çıkarılması gerekiyor. Çünkü bir işyerinde psikolojik taciz sadece bireye değil, kurumsal verimliliğe, topluma, ülkeye ve yaşanılan her yerde güvene de zarar veriyor. Güvenin de olmadığı yerde yaşamın da anlamsız olduğu” sözleriyle uyarıda bulundu.





ÖNCE EĞİTİM, SONRA CEZA



“Yüzde 90-95 eğitim, Yüzde 5-10 ceza”



Akgün, çözümün yalnızca yaptırımlarda değil, eğitimde aranması gerektiğini söyledi: “Israrla diyorum ki: Eğitim verildikten sonra yüzde 90-95 ödül, eğitim ve ödül çözemezse yüzde 5-10 ceza. Önce insanı anlamalı, eğitmeli, sonra yaptırım uygulamalıyız. Bu nedenle Mobingle ilgili yasal düzenleme olmadan yani Mobbing Yasası olmadan kültürel dönüşüm de güven ortamı da üretimde istenen verim ve kalite de sağlanamaz.”



MEYAD’ın bugüne kadar Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği eğitimlerle hem işverenleri hem çalışanları bilinçlendirdiğini belirten Akgün, mobbing’in önlenmesinde en etkili yolun toplumsal farkındalık olduğunu dile getirdi. Bu nedenle her ortamda “Toplumsal bilinçlenme, toplumsal uzlaşı ve çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz” sloganımızı içselleştirerek haykırıyoruz. Bu sorun bir dert ve eskiler derdi ki “dert adamı söyletir.”



MOBBİNGİN DİJİTAL YÜZÜ: SİBER MOBBİNG



“Tek bir paylaşım bile iflasa yol açtı”



İsmail Akgün, mobbing’in artık sadece işyerleriyle sınırlı kalmadığını belirterek,

“Siber mobbing, dijital çağın yeni silahı haline geldi. Sosyal medya ya da mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan tek bir paylaşımla bile insanların itibarı sarsılıyor ve işletmeler iflasa sürükleniyor” dedi.



Akgün, bu nedenle siber mobbing tanımının; elektronik ortamda hakaret, itibar zedeleme, gizli bilgilerin sızdırılması ve tehdit gibi eylemleri kapsayacak biçimde genişletilmesi gerektiğini kaydetti.



MEYAD’IN GELECEK HEDEFLERİ



“Mobbing eğitim, araştırma ve rehabilitasyon merkezi” kurmayı hedefliyoruz.



MEYAD Başkanı İsmail Akgün, önümüzdeki dönemde “Mobbing Eğitici Eğitimi” programlarıyla yeni eğitimciler yetiştirmeyi ve bir 'Mobbing Eğitim-Araştırma Rehabilitasyon Merkezi' kurmayı hedeflediklerini ilk kez Sonsöz Gazetesi aracılığıyla duyurdu. Akgün,

“Amacımız cezalandırmak değil, farkındalık ve bilinçlendirmede bulunmaktır. Eğitimle, iletişimle, insan ilişkilerini onararak ilerlemeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.



OKURA MESAJ



“Mobbing sadece bireyi değil, toplumu da yaraladı”



Akgün, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Mobbing sadece bir kişinin sorunu değildi. Bir işyerinde yaşanan psikolojik baskı, kurumun üretkenliğini, toplumun huzurunu ve ekonomiyi bile etkiledi. Bu nedenle devletin, STK’ların ve vatandaşın iş birliği yapması şarttır” dedi.