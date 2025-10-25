Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, saat 03.32’de yaşanan depremin yerin 6,45 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 25, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-25
Saat:03:32:33 TSİ
Enlem:39.19528 N
Boylam:28.20583 E
Derinlik:6.45 km
Detay:https://t.co/MUsP4uH2ZJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi