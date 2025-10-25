Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, saat 03.32’de yaşanan depremin yerin 6,45 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.