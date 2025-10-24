ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Karayip Denizi'nde gece boyunca bir tekneye düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Hegseth, saldırının Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Hegseth’in paylaşımına göre, ABD istihbaratı söz konusu teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu, bilinen bir uyuşturucu rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu taşıdığını tespit etti. Hegseth mesajında şunları kaydetti: “Gece boyunca, Başkan Trump'ın talimatıyla, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanan Tren de Aragua tarafından işletilen bir tekneye ölümcül saldırı düzenlendi. … Saldırıda 6 terörist de öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi.”

Hegseth ayrıca, bölgede uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara karşı sert önlemler uygulanacağını vurgulayarak: “Eğer bizim yarım kürede uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir uyuşturucu teröristiyseniz, size El Kaide'ye davrandığımız gibi davranacağız. Gündüz veya gece, ağlarınızı haritalandıracak, adamlarınızı takip edecek, sizi avlayacak ve öldüreceğiz” ifadelerini kullandı.