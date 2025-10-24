Isparta’daki farklı mahalle ve köylerden getirilen yaralı yavru kediler üzerinde yapılan muayenelerde, genellikle 2–4 aylık yavrularda sağ arka ayağın düz kesiklerle tahrip edildiği ve bazı kedilerin kuyruk uçlarının da kesildiği belirlendi. Veteriner hekim Aydan Özer Ünal, son 1 yılda kliniğine bacağı kesilmiş 9 yavru kedinin getirildiğini; getirilen 3 kediden birinin yaşamını yitirdiğini, diğerlerinin tedavi ve rehabilitasyonunun sürdüğünü açıkladı. Ünal, geçen yıl aynı dönemde 10 gün içinde arka sağ veya sol ayakta aynı kesimle 6 farklı kedinin getirildiğini de paylaştı.

Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Önder Durmuş, sokak kedilerine uygulanan bu eziyete tepki göstererek faillerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi. Durmuş, bu tür davranışların toplumdan soyutlanmış, rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerden kaynaklandığını belirterek fail veya faillerin bulunup rehabilite edilmesinin önemine vurgu yaptı; aksi halde bu kişilerin zamanla insanlara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer ise “büyü” ya da benzeri uygulamalara başvurmayı düşünenlere çağrıda bulunarak, önce tıbbi yardım alınmasını önerdi. Biçer, İslam dininde sihirle uğraşmanın yasak olduğunu hatırlatırken hayvanlara zarar vermenin büyük bir günah ve hukuk dışı eylem olduğunu söyledi.

Isparta Barosu’nun soruşturma talebi doğrultusunda Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli sürecin devam ettiği; olayın faillerinin bulunup adli mercilere sevk edilmesi için çalışmanın sürdüğü bildirildi.