Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Osmangazi İlkokulu öğretmenleri, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimini güçlendirmek ve okulda kapsayıcı bir ortam sağlamak amacıyla “Çözüm Oyunda” projesini hayata geçirdi.

Bir yıldır süren proje kapsamında, akran zorbalığı yaşayan ya da yapan, aile içi iletişim sorunları bulunan, yabancı uyruklu veya sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin iyi oluşlarını desteklemek hedeflendi.

Ders içi ve serbest zaman etkinliklerinde hem geleneksel hem dijital hem de geri dönüşüm malzemeleriyle geliştirilen özgün oyunlar kullanılarak öğrencilerin öğrenme süreci daha keyifli hale getirildi. Oyun temelli etkinliklerle; empati kurma, iş birliği yapma, iletişim becerilerini güçlendirme ve olumlu davranış geliştirme alanlarında belirgin gelişmeler gözlemlendi.

Ayrıca öğretmenlerin bu yaklaşımı sınıflarında daha etkili biçimde uygulayabilmeleri için çeşitli eğitimler düzenlendi. Aile katılımına da önem verildi; veliler, ev ortamında çocuklarıyla oyun yoluyla iletişim kurmaya teşvik edildi.

Osmangazi İlkokulu öğretmenleri, “Biz oyunun birleştirici gücüne inanıyoruz. Her çocuk, oyunla öğrenir, oyunla iyileşir ve oyunla güçlenir” mesajıyla projeye devam edeceklerini belirtti.