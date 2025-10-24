Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, 7’nci gününde farklı etkinlik ve konserlerle sürüyor. 26 Ekim’e kadar sürecek festivalde, 30 farklı noktada yaklaşık 364 etkinlik gerçekleştiriliyor. Festivalin ilk gününden itibaren düzenlenen etkinliklerle katılan çocuklar da doyasıya eğleniyor. 15 Temmuz Parkı’nda yer alan rengarenk aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla dolu olan Çocuk Köyü’nde çocuklar, ‘Adnan abi ile geçmişin izinde geleceğin peşinde’ etkinliği ve ‘Neşeli dünyam çocuk tiyatrosu’ ile eğlendi.

‘GAZZE’DE ÇOCUKLAR PARAMPARÇA OLDULAR’

Şarkıcı Haluk Levent, dün akşam fuar alanında sahne aldı. Konserde on binlerce hayranıyla buluşan Levent, ‘Uçak’, ‘Aşkın mapushane’, ‘Dağlar’ gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı söylediği hareketli türkülerle dinleyicilerini coştururken, sahneye davet ettiği hayranlarıyla da halay çekti. Sosyal medyadan kendisine mesaj atarak ‘Elfida’ isimli şarkıyı birlikte söylemek istediğini dile getiren engelli hayranı Sultan’ı unutmayan Levent, sahneden inerek genç kızın yanına gitti. Sultan’la birlikte Elfida şarkısında düet yapan Levent, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Konserde konuşan Haluk Levent, Filistin’de yaşananların soykırım olduğunu ifade ederek, “Diyorlar ki ‘Gazze’de barış oldu.’ Ben böyle bir barış tanımıyorum. Sen on binlerce insanı öldüreceksin, küçücük çocukları göz kırpmadan katledeceksin, ondan sonra dünyaya ‘Barış yapıyoruz’ diye bir plan yapacaksın. Ben Haluk Levent olarak, Netanyahu hükümetine zerre kadar güvenim yok o alçaklara. Onlar planlarını yapmışlardır, sadece öldürme odaklı plan yapmışlardır. Aklıma Nazım Hikmet’in ‘Küçük Kız Çocuğu’ şiiri geldi. Bu çocukta yaşananların aynısını, bizler burada eğleniyoruz ama düne kadar Gazze’de o çocuklar paramparça oldular. Onları saygıyla anıyoruz. Kahrolsun Netanyahu. Öyle bir hükümet ki, bütün elemanları, bütün bakanları topluca çocukların bile öldürülmesini makul gören bir hükümet. Bu bir soykırım ve bu soykırımı lanetliyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde lanetliyoruz” dedi. (DHA)