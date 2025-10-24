İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada yenileme süresinin uzatılmayacağını vurguladı:
“31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak. Vatandaşlarımız indirimli yenileme fırsatını kaçırmasın.”
Ehliyet Yenileme Ücreti 1 Kasım’da 7 Bin 438 TL Olacak
31 Ekim’e kadar ehliyet yenileme işlemi sadece 15 TL karşılığında yapılabiliyor. Ancak 1 Kasım 2025 itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7.438 TL’ye yükselecek.
Bu da vatandaşların 7.423 TL fazla ödememek için son bir haftada işlemlerini tamamlamaları gerektiği anlamına geliyor.
Yeni ücret tarifesi sınıflara göre şöyle olacak:
-
A, A1, A2, F sınıfı: 3.643,10 TL
-
B sınıfı: 7.438 TL
-
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı: 11.235,60 TL
Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?
Vatandaşlar, Alo 199, “nvi.gov.tr” veya NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu alarak ehliyet yenileme başvurusu yapabiliyor.
Gerekli belgeler ise şunlar:
-
Eski tip sürücü belgesi
-
15 TL başvuru ücreti ödeme dekontu
-
Sürücü sağlık raporu
-
Biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
-
MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi
Başvuru sonrası yeni ehliyetler PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Bekleme sürecinde, geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
Son Günlerde Yoğunluk Arttı
Nüfus müdürlüklerinde son aylarda yenileme başvurularında ciddi artış gözlendi:
-
Ağustos: 96.134 başvuru
-
Eylül: 57.858 başvuru
-
Ekim (ilk 3 hafta): 146.916 başvuru
-
Son 1 haftada: 58 bin kişi ehliyet yeniledi.
Vatandaşlara Uyarı: “Son Günlere Kalmayın”
İçişleri Bakanlığı, yoğunluk nedeniyle vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamasını tavsiye ediyor. 31 Ekim 2025 sonrası eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve yenileme ücretleri katlanacak.