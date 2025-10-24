İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada yenileme süresinin uzatılmayacağını vurguladı:

“31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak. Vatandaşlarımız indirimli yenileme fırsatını kaçırmasın.”

Ehliyet Yenileme Ücreti 1 Kasım’da 7 Bin 438 TL Olacak

31 Ekim’e kadar ehliyet yenileme işlemi sadece 15 TL karşılığında yapılabiliyor. Ancak 1 Kasım 2025 itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7.438 TL’ye yükselecek.

Bu da vatandaşların 7.423 TL fazla ödememek için son bir haftada işlemlerini tamamlamaları gerektiği anlamına geliyor.

Yeni ücret tarifesi sınıflara göre şöyle olacak:

A, A1, A2, F sınıfı: 3.643,10 TL

B sınıfı: 7.438 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı: 11.235,60 TL

Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar, Alo 199, “nvi.gov.tr” veya NVİ mobil uygulaması üzerinden randevu alarak ehliyet yenileme başvurusu yapabiliyor.

Gerekli belgeler ise şunlar:

Eski tip sürücü belgesi

15 TL başvuru ücreti ödeme dekontu

Sürücü sağlık raporu

Biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi

Başvuru sonrası yeni ehliyetler PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor. Bekleme sürecinde, geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Son Günlerde Yoğunluk Arttı

Nüfus müdürlüklerinde son aylarda yenileme başvurularında ciddi artış gözlendi:

Ağustos: 96.134 başvuru

Eylül: 57.858 başvuru

Ekim (ilk 3 hafta): 146.916 başvuru

Son 1 haftada: 58 bin kişi ehliyet yeniledi.

Vatandaşlara Uyarı: “Son Günlere Kalmayın”

İçişleri Bakanlığı, yoğunluk nedeniyle vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamasını tavsiye ediyor. 31 Ekim 2025 sonrası eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak ve yenileme ücretleri katlanacak.