Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Adapazarı’nın Karaköy Mahallesi’nde 27 adrese yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda; 9 arama köpeği ve idarecisi, 110 ekip olmak üzere toplam 551 personel görev aldı.

33 kişi yakalandı, silahlar ve uyuşturucu bulundu

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda:

7 ruhsatsız tabanca

7 tabanca şarjörü

2 ruhsatsız tüfek

4 tüfek şarjörü

93 fişek

Çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid ve 0,80 gram esrar

56 sentetik hap

3 hassas terazi

Çok sayıda çalıntı eşya

ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, ele geçirilen silah, uyuşturucu ve çalıntı eşyalarla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.