Sincan’da öğrenciler ve vatandaşlar, örnek bir dayanışma sergileyerek anlamlı bir iyilik hareketine imza attı. Sincan Kaymakamlığı, Sincan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay ve Yeşilay iş birliğiyle hayata geçirilen “Sincan İyilik Hareketi” etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Sincan Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programda, kan bağışının önemi anlatıldı, sanal kumarla mücadelenin gerekliliği vurgulandı. Türkiye’nin ilk sanal kumar farkındalık projesi “Alternatifi Var” kapsamında hazırlanan gezici araç öğrencilere tanıtıldı.

Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen kermes, öğrencilerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kermesten elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlandı.

Etkinliğe katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, “Bu bir etkinlikten öte, birlikte hareket etmenin ve ortak bir hedefe hizmet etmenin güzel bir örneğidir” dedi. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ise “Bu bir yarış, iyilikte yarış. Sincan olarak her zaman en iyisini yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da kan bağışının önemine dikkat çekerek, “Geçen yıl 2 bin 809 bağışla önemli bir rakama ulaşmıştık, bu yıl hedefimiz 3 binin üzeri. Aynı zamanda Gazze’ye destek için düzenlenen kermeslere büyük ilgi var. Sincan, iyilikte öncülüğünü sürdürüyor” dedi.