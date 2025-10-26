Keçiören Belediyesi, fırsat eşitliği ve toplumsal farkındalık çalışmalarını ilçenin en uzak noktalarına kadar ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla “Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Etkinlik, Bağlum Kösrelik Mahalle Konağı’nda Keçiören Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimi veren sağlık personeli Busem Gül Kahraman, meme kanserinin tanımı, risk faktörleri, erken teşhis yöntemleri ve kendi kendine meme muayenesi (KKMM) konusunda katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı. Programda, farkındalığın evrensel simgesi olan pembe kurdele takılarak dayanışma mesajı verildi.

“Erken tanı hayat kurtarır” vurgusuyla gerçekleştirilen eğitimde, erken teşhisin meme kanseriyle mücadeledeki belirleyici rolüne dikkat çekildi. Kahraman, 20-39 yaş aralığındaki kadınların üç yılda bir, 40-49 yaş aralığındakilerin iki yılda bir, 50 yaş ve üzerindekilerin ise her yıl düzenli muayene yaptırmaları gerektiğini belirterek erken tanının hayat kurtardığını ifade etti.