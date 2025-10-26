29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara’da birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerle kutlanacak. Cumhuriyetin 102. yılı coşkusu, başkent genelinde düzenlenecek etkinliklerle taçlanacak.

28 Ekim: Burcu Güneş, YeniMahalle Belediyesi Dr. Ragıp Tüzün Parkı’nda saat 20.00’de sahne alacak.

29 Ekim: Bayram günü, Manuș Baba, YeniMahalle Belediyesi Batıkent M. Karayalçın Meydanı’nda; Melek Mosso, AOÇ Atatürk Çocukları Parkı’nda; Levent Yüksel ise Etimesgut Belediyesi Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde saat 20.00’de hayranlarıyla buluşacak.

Ankara’da Cumhuriyet coşkusu, müzik dolu konserlerle vatandaşlara unutulmaz bir bayram akşamı yaşatacak. Etkinlikler, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin Cumhuriyet ruhunu doyasıya hissetmesini sağlayacak.