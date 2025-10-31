Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 3 tekerli motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle Asi Nehri'ne düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehre düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü, itfaiye erleri tarafından halata bağlı sedye ile kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)