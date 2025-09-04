Çankaya ilçesindeki Bayındır-2 Sokak’ta yaşayan görme engelli bir vatandaş, kaldırıma park eden araçlar nedeniyle her gün can güvenliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Yaklaşık 3 yıldır aynı güzergahta yürümek zorunda kaldığını belirten vatandaş, kaldırım işgalleri yüzünden sık sık yola inmek zorunda kaldığını, bazı araçların ise kaldırım üzerinde geri manevra yaparak ezilme tehlikesi yarattığını söyledi.

Görme engelli vatandaş, yaptığı çağrıda, “Defalarca ölümle burun buruna geldim. Bastonum bir keresinde araç çarpması sonucu kırıldı. Her gün dışarı çıkarken başıma bir şey gelecek mi diye korkuyorum,” dedi.

“3 Yıldır Bildiriyorum, Çözüm Yok”

Kaldırıma yapılan parklar nedeniyle yaşadığı sorunları birçok kez yetkili mercilere ilettiğini ifade eden vatandaş, buna rağmen herhangi bir kalıcı çözüm sağlanmadığını ve durumun giderek kötüleştiğini vurguladı.

Vatandaş, “Sadece ben değil, tüm engelli bireyler bu yolda büyük tehlike altında. Bu sorunun artık çözülmesini istiyoruz,” diyerek yetkililere seslendi.

Engelli Hakları Yasa ile Koruma Altında

Türkiye'de yürürlükte olan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli bireylerin kamusal alanlarda güvenli ve engelsiz şekilde hareket edebilmesini yasal güvence altına alıyor. Ancak Bayındır-2 Sokak’ta yaşanan durum, bu hakların uygulamada ne derece ihlal edildiğini gözler önüne seriyor.

Yetkililere Çağrı: Denetim ve Önlem Şart

Vatandaş, başta Çankaya Belediyesi olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilgili emniyet birimlerini göreve çağırarak, kaldırım işgallerine karşı etkili denetim yapılmasını ve engelli bireylerin yaşam alanlarının güvence altına alınmasını talep ediyor.