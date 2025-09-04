Ankara'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.E.K. ile 15 yıl hapis cezası bulunan E.F, Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu gözaltına alındı.

Ayrıca, 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldır aranan ve 10 yıl 2 ay hapis cezası olan O.A. ile 'silahla birden fazla kişi tarafından yağma' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan B.Ç, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.