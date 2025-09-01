Mamak Belediyesi, ilçenin sosyal ve kültürel yaşamını güçlendirecek yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Ege Mahallesi’nde inşa edilecek Kültür ve Sosyal Tesis için hazırlıklar tamamlandı. Kültür Evi, Kütüphane, Aşevi ve Emekli Yaşam Merkezi’ni bir arada bulunduracak tesisin temel atma töreni önümüzdeki ay planlanıyor.

6720 Metrekarelik Modern Tesis

Mamak Belediyesi, ilçedeki kültürel ve sosyal faaliyetleri desteklemek amacıyla modern bir tesis kuruyor. 4386 metrekarelik parsel üzerinde 6720 metrekarelik alanı kapsayacak proje, farklı yaş gruplarının ve ihtiyaçların göz önünde bulundurularak tasarlandı. Tesis bünyesinde kültür evi, kütüphane, aşevi ve emekli yaşam merkezi yer alacak. Bu alanlar, vatandaşların hem sosyal hem de kültürel etkinliklere kolay erişimini sağlayacak.

Sosyal ve Kültürel Yaşama Katkı

Yeni tesis, Mamak’ta sosyal ve kültürel yaşamın merkezi olacak. Kültür evi ve kütüphane, özellikle gençler ve öğrenciler için öğrenme ve paylaşım alanı sunarken, emekli yaşam merkezi yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını destekleyecek. Aşevi ise ihtiyaç sahiplerine hizmet vererek toplumun dayanışma kültürüne katkıda bulunacak.