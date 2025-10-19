Keçiören Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine verdiği desteği sürdürüyor. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen “Babam Geri Döndü” adlı iki perdelik komedi oyunu, izleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşattı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Orhan Şeref Ayça’nın üstlendiği oyun, hayatını tiyatroya adamış Remzi karakterinin trajikomik hikâyesini konu alıyor. Ailesinin beklentileri ve geçim sıkıntısı arasında sıkışan Remzi, talihsiz bir kaza sonucu inşaat çukuruna düşmesiyle gelişen olaylar, seyirciler tarafından hem güldürülüp hem de düşündürücü sahnelerle izlendi.

Oyunda Orhan Şeref Ayça, Tugay Tekeci, Nuray Tuncel, Masal Tanem Ayça, Berra Akbağ, Aylin Fidan ve Muhammed Çubuk rol aldı. Performanslarıyla seyircilerden tam not alan oyuncular, sahnedeki doğal ve samimi performanslarıyla büyük alkış topladı.