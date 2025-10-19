Etimesgut Belediyesi, uluslararası dostluk ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bosna Hersek’ten gelen Orta Bosna Kantonu heyeti, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, Ekonomi Bakanı Sedžad Milanović, Travnik Belediye Başkanı Kenan Dautović, Ekonomi Bakan Yardımcısı Amer Bektaš, Meclis Danışmanı Nurudin Alihodža, Orta Bosna Kantonu İş İnsanları Derneği Başkanı Kemal Çolak, TTI Ltd. Şti. sahibi Adnan Telalović, Travnik Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Amir Vrhovac ve ahşap sanayi firması müdürü Ajdin Softić yer aldı.

Görüşmede iki belediye arasında yerel yönetim deneyimlerinin paylaşılması, iş birliği olanaklarının artırılması ve karşılıklı projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı. Etimesgut Belediyesi, gerçekleştirilen temasların belediye hizmetlerinin kalitesini artırarak vatandaşlara daha etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, uluslararası düzeyde kurulan bu tür iş birliklerinin, kardeşlik ve dayanışma temelinde belediye projelerine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Beşikcioğlu, heyet üyelerine ziyaretleri ve iş birliği için teşekkür etti.