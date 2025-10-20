Ankara’nın Çubuk ilçesinde düzenlenen Erasmus Günleri etkinliği, “Bir Şans, Bir Gezegen, Bir Sorumluluk” temasıyla gerçekleştirildi. Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ev sahipliğinde, SoilVET Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte sürdürülebilir çevre, yeşil dönüşüm, çevre dostu teknolojiler ve doğa bilinci konularında katılımcılara eğitimler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte, BİLSEM Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Özgün Devrim, SoilVET Projesi’nin tanıtımını yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Uluslararası Projeler Sorumlusu Mehmet Ada ise projenin amacı ve bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Şahin, “Elektrikli Araçların Çalışma Prensibi ve Gelecekteki Rolü” konulu sunumuyla etkinliğe katkı sağladı. Etkinlik, katılımcıların incelemesine sunulan elektrikli araçların tanıtımıyla sona erdi.