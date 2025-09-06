Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Atatürk Orman Çiftliği’nde açtığı “Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi” projesi, hayvan hakları savunucularının sert tepkisine neden oldu. Projeye karşı çıkan birçok aktivist ve hukukçu, bu yüzyılda hâlâ hayvanların kafeslerde sergilenmesini bilimsel ve etik açıdan kabul edilemez buluyor.

Hayvan hakları alanında çalışan gönüllüler, geçtiğimiz yıl Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu’na başvurarak sürece katkı sunmak istediklerini ancak kabul edilmediklerini belirtiyor. Bağımsız olarak katıldıkları toplantılarda ise “istenmeyen ses” olarak karşılandıklarını ifade ediyorlar.

"Bir Ankaralı olarak buna onayım yok!"

Avukat Tuğba Gürsoy, yaşanan süreci şöyle özetliyor: “Hayvanların da insanlar gibi acı çekme yetileri, duyguları var. Bu bilimsel bir gerçek. Kent Konseyi’ne başvurarak bilimsel ve etik görüşlerimizi aktarmak istedik ama kabul edilmedik. Şimdi Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği’nde yeni bir hayvanat bahçesi açma hazırlığında. Bir Ankaralı olarak buna onayım yok.”

Bilim Ne Diyor?

Hayvanat bahçelerinin eğitici olmadığına dair araştırmalar da projeye yönelik eleştirileri destekliyor. Bilimsel çalışmalara göre, ziyaretçilerin hayvanların kafesleri önünde geçirdiği süre ortalama 30 saniye ile 2 dakika arasında değişiyor. Uzmanlara göre bu süre, hem hayvanların esaret koşullarını haklı çıkaracak bir “eğitim” işlevi görmüyor hem de etik açıdan büyük soru işaretleri doğuruyor.

Hayvan hakları savunucuları, modern kentlerde hayvanat bahçelerinin yerini doğal yaşam alanlarının alması gerektiğini savunuyor. “Koruma” ve “eğitim” iddialarıyla açılan hayvanat bahçelerinin, aslında hayvanların esaret altında tutulmasından başka bir anlam taşımadığını ifade ediyorlar.

Yavaş’a Çağrı: “Bu Projeden Vazgeçin”

Aktivistler, Mansur Yavaş’a çağrıda bulunarak hayvanat bahçesi projesinden vazgeçmesini talep ediyor. Bilimsel ve etik veriler doğrultusunda hayvanların kafeslerde tutulmasının çağdışı bir uygulama olduğunu savunan savunucular, “Hayvanları değil, onların yaşam alanlarını koruyalım” diyor.

Şu ana dek Mansur Yavaş cephesinden konuya ilişkin detaylı bir açıklama yapılmış değil. Ancak kamuoyundaki tartışmaların artmasıyla birlikte, “Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi” projesinin akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor.