Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Eylül’de gerçekleşecek kurultay davasından bir gün önce Ankara’da miting düzenleyecek. Parti yönetimi, 14 Eylül’de yapılacak mitingle hem üyelerine hem de kamuoyuna güçlü bir birlik ve dayanışma mesajı vermeyi amaçlıyor.

