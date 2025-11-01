Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan deprem konutlarını ve bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Tunç, ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından şehirlerin yeniden inşası için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Millet olarak hepimizi derin bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği illerimizden Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan konutları ve yürütülen çalışmaları inceledik. Biz güçlü bir devletiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde depremin tüm izlerini sileceğiz. Şehirlerimizi yeniden inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.”