Ankara’da son günlerde etkili olan yağışların ardından gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. Başkentte su kaynaklarının durumu, özellikle kış aylarında yaşanan kuraklık endişesi nedeniyle yakından takip ediliyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı güncel verilere göre, Ankara’daki barajların aktif doluluk oranı 1.48 seviyesinden 1.60 seviyesine yükseldi. Yağışların ardından görülen artışın sınırlı düzeyde kaldığı belirtilirken, uzmanlar sürdürülebilir su kullanımı konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Yetkililer, doluluk oranındaki artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Su tasarrufunun önemine dikkat çeken kurum temsilcileri, özellikle hane kullanımında bilinçli tüketimin sürdürülmesi gerektiğini ifade ediyor.