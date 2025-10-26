GONCAGÜL KONAŞ

Sağlık Bakanlığı ile bankalar arasında yürütülen promosyon görüşmeleri, sağlık çalışanlarının büyük tepkisini çekti. 850 bini aşkın personeli kapsayan ve 90 bin TL nakit + 10 bin TL para puan seviyesinde sonuçlanmak üzere olduğu iddia edilen anlaşmaya karşı Genç Sağlık Sendikası sahaya indi. Sendika, promosyon miktarlarını “adaletsiz ve emeğe saygısız” olarak nitelendirerek ilgili bankanın önüne siyah çelenk bıraktı. Genel Sekreter Furkan Ali Çiftçioğlu, “Bu bir promosyon değil, değersizleştirme anlaşmasıdır. Bankalar milyarlar kazanırken, sağlık çalışanlarının hakkı yok sayılıyor,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“BU BİR PROMOSYON DEĞİL, DEĞERSİZLEŞTİRME ANLAŞMASIDIR”

Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, sağlık çalışanlarının son toplu sözleşmede büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını, promosyon görüşmelerinin ise “yeniden umutsuzluğa” yol açtığını söyledi.

Çiftçioğlu, “Bazı kurumların yaptığı promosyon anlaşmaları ortada. Gençlik ve Spor Bakanlığı 113 bin, Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin, TBMM 138 bin, Harran Üniversitesi 112 bin, Amasya Üniversitesi 100 bin TL alıyor. 238 personeli olan Nevşehir Belediyesi bile 83 bin TL alırken, 850 bin sağlık çalışanının 90 bin TL’ye mahkûm edilmesi kabul edilemez,” dedi.

“Biz kimsenin daha az promosyon almasını istemiyoruz,” diyen Çiftçioğlu, “Ancak bu tablo adalet ve hakkaniyetle bağdaşmıyor. Sağlık Bakanlığı gibi dev bir kurumun bankalar nezdindeki pazarlık gücü bu kadar zayıf olamaz,” ifadelerini kullandı.

“BANKALAR MİLYARLAR KAZANIRKEN, ÇALIŞANLARIN HAKKI YOK SAYILIYOR”

Promosyonların bankalar için büyük bir kazanç kapısı haline geldiğini belirten Çiftçioğlu, “Aylık ortalama 100 milyar TL’lik maaş ödemesi birkaç gün bankalarda bekletiliyor. Üç yıllık süreçte bankaların kişi başı 120 ila 200 bin TL kazanç sağladığı hesaplanıyor. Buna rağmen çalışanlara 90 bin TL verilmesi adaletsizliktir,” dedi.

“Bankalar, maaş transferleri dışında kredi, kredi kartı, BES kesintileri ve komisyonlarla kazancını katlıyor. Sağlık çalışanının alın teri artık bir banka geliri haline getirildi. Bu, emeğe haksızlıktır,” ifadelerini kullandı.

“PROMOSYONLAR HER YILA BİR MAAŞ ÜZERİNDEN YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Promosyon protokollerinin kapalı kapılar ardında yürütülmesini de eleştiren Çiftçioğlu, “Yaklaşık 70 ili kapsadığı söylenen protokolün detayları gizli tutuluyor. Bu, hem şeffaflığa hem çalışanlara duyulan saygıya aykırıdır,” dedi.

Genç Sağlık Sendikası, taleplerini şu üç maddede sıraladı:

Promosyon anlaşmaları Bakanlıkça tek elden yürütülmeli. Ocak ayında yapılacak maaş zammı ile güncellenmeli. Her yıla bir maaş olacak şekilde, toplamda üç maaş tutarından az olmamalı.

“BU BİR PROTESTO DEĞİL, EMEĞİN İSYANIDIR”

Çiftçioğlu, geçtiğimiz hafta başlattıkları imza kampanyasına beş gün içinde 70 bini aşkın sağlık çalışanının katıldığını belirterek, “Bu sayı, artık kimsenin sağlık emekçisinin sesini bastıramayacağının göstergesidir,” dedi.

Çiftçioğlu, “Biz, hakkımız olanı istiyoruz. Emeğimizin karşılığını, alın terimizin değerini istiyoruz. Bu, kimsenin lütfu değil; hakkımızın ta kendisidir!” ifadelerine yer verdi.

“ADALET SAĞLANANA KADAR MÜCADELE SÜRECEK”

Genç Sağlık Sendikası, promosyon sürecinde şeffaflık ve hakkaniyet sağlanıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Açıklamanın sonunda Çiftçioğlu, “Bu sadece bir sendikal çağrı değil, yüz binlerce sağlık emekçisinin ortak feryadıdır. Adalet sağlanana dek, promosyonlar hakkaniyetle düzenlenene dek her zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.