Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de gerçekleşen ve yaklaşık 88 milyon avro değerinde 8 mücevherin çalındığı Louvre Müzesi soygununda yeni gelişme yaşandı. Soygundan bir hafta sonra 2 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden biri Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı’nda Cezayir’e gitmeye çalışırken yakalandı.

Louvre Müzesi’nin Apollo Galerisi’nden çalınan paha biçilemez mücevherlerin 7 dakikalık soygunda hırsızlar tarafından alındığı, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’e ait taçın ise kaçarken düşürülüp hasarlı halde müze dışında bulunduğu belirtilmişti. Soygun sonrası müzede sergilenen bazı mücevherler Fransa Merkez Bankası’na taşındı.

Sayıştay raporuna göre müzede güvenlik donanımlarının sağlanmasında sürekli ve önemli gecikmeler yaşanması, hırsızlık için güvenlik açığı oluşturmuştu. Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, sorumluluğunu kabul ederek Kültür Bakanı Rachida Dati’ye istifasını sunmuş, ancak istifası reddedilmişti.

Bu gelişmeler, Paris’teki tarihi müzede yaşanan büyük soygunun soruşturmasının hız kazandığını ve güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirildiğini ortaya koyuyor.