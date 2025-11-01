Cumhuriyet’in ilanından beş yıl sonra, 1 Kasım 1928’de Türkiye’nin kültürel dönüşümünde büyük bir adım atıldı. 29 harften oluşan yeni Türk alfabesi kabul edilerek Harf İnkılabı resmen yürürlüğe girdi. Bu değişimle birlikte Arap harflerinden oluşan Osmanlıca yazı sistemi yerini Latin kökenli Türk alfabesine bıraktı.

Amaç, okuma yazmayı kolaylaştırmak ve halkın eğitim seviyesini yükseltmekti. Harf devriminin ardından kısa sürede “Millet Mektepleri” açılarak halkın yeni alfabeyi öğrenmesi sağlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, bu devrimi bizzat yerinde anlatmak için yurdun dört bir yanında kara tahtanın başına geçerek halka yeni harfleri öğretti.

Bugün, Harf İnkılabı’nın kabulünün 97’nci yılında, bu köklü değişimin Türk kültürüne ve eğitime kazandırdıkları bir kez daha hatırlanıyor.