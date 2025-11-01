Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege’nin kuzeydoğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi. Bugün için herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Ege: Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, açık bir gün bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülecek.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçecek.