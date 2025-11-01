Ankara’da satılmayı bekleyen konut sayısı 90 bini geçti. Gayrimenkul PR şirketinin Ekim 2025 verilerine göre, Başkent’teki satılık konut arzı bir yılda yüzde 15,5 oranında artarak 90 bin 500 seviyesine yükseldi. 2024 Ekim ayında 78 bin olan satılık konut sayısı, yeni projelerin tamamlanması, deprem bölgelerinden dönüşler ve ikinci el konut sahiplerinin satış eğilimleriyle birlikte hızla arttı.

“Denge henüz sağlanamadı”

Gayrimenkul PR tarafından yapılan değerlendirmede, arz, talep ve fiyat arasında denge oluşmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “İnşaat sektörü canlılığını koruyor, piyasaya sürekli yeni konut girişi sağlanıyor. Ancak seri ilan sitelerindeki nominal fiyatlar, ‘satılmış fiyat’ gibi algılanıyor. Bu nedenle satıcılar fiyatlarını indirmiyor. İlanların kapanma süresi 100 ila 150 günü buluyor.”

“Sorun arzda değil, gelirde”

Şirketin analizine göre konut arzı yeterli seviyede; esas sorun, vatandaşların alım gücü yetersizliği. “Hükümetin ‘Ev Sahibi Türkiye’ projesi konut arzını artırmayı hedefliyor. Ancak Ankara verileri gösteriyor ki konut arzında kıtlık yok. Sorun, yüksek nominal fiyatlar ve gelir yetersizliği nedeniyle insanların ev sahibi olamaması.”

TOKİ’nin Ankara’da 30 bin 700 konut yapmayı planladığı hatırlatılan değerlendirmede, bu durumun piyasada “ertelenmiş talep” oluşturacağı, dolayısıyla stok artışının süreceği ve alt gelir grubuna yönelik konutlarda fiyat dengesinin zamanla sağlanacağı öngörüldü.