Haftayı geride bırakırken yatırım araçlarında tablo karışık bir görünüm sergiledi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ortalama yüzde 0,3 civarında değer kazanarak haftayı sınırlı artışla kapattı. Dolar kuru da benzer şekilde, haftalık bazda yüzde 0,2 civarında yükseldi.

Altın ise yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Ons altındaki gerilemeye paralel olarak gram altın, yurt içinde hafta boyunca değer kaybetti. Serbest piyasada gram altın 2 bin 650 liranın altına inerken, çeyrek altın 4 bin 350 lira civarına geriledi.

Euro da dolar karşısında güç kaybederek haftayı düşüşle tamamladı. Euro/TL kuru 36 lira seviyelerinden 35,7 bandına kadar indi.

Ekonomistler, küresel piyasalarda faiz indirim beklentilerinin zayıflaması ve ABD ekonomisinden gelen güçlü verilerin, özellikle altın üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.

Yatırım uzmanları, önümüzdeki haftalarda açıklanacak enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz adımlarının piyasa yönünü belirleyeceğine dikkat çekiyor.