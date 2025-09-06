Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayınladığı Ağustos 2025 raporu, Türkiye’de kadınların yaşam hakkının sistematik biçimde ihlal edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Rapora göre, sadece bir ayda 29 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 28 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Evde, Aile İçi Şiddetle Katledildiler!

Rapora göre cinayete kurban giden kadınların büyük çoğunluğu, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürüldü. Kadınların %72’si aile içinden bir erkek, %59’u ise kendi evlerinde yaşamını yitirdi. Bu durum, kadının “güvende olması gereken yerin” nasıl birer şiddet mahalline dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor.

2025 “Aile Yılı” İlan Edilmişti… Ama Kadınlar Aile İçinde Ölüyor!

Türkiye’de 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesine rağmen, kadınların en fazla şiddete maruz kaldığı alanın yine aile içi ilişkiler olması, devletin aile politikalarının kadınların yaşam hakkını koruyamadığını gözler önüne seriyor.