Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde depremzede aileler için devam eden konutlara ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Kurum depremzede vatandaşlara sevindiren haberi vererek, 453 bin yuvanın, yüzde 70’inin yarın itibarıyla tamamlanmış olacağını bildirdi. Kurum, X mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ÜLKEMİZLE, DEVLETİMİZLE, MİLLETİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

"Yarın itibarıyla 11 ilimizde söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini tamamlamış olacağız! Bu her 3 depremzede kardeşimizden 2’sini yeni yuvasına kavuşturuyoruz. İki yılda üç yüz bin konutu alnının akıyla teslim edecek başka bir ülke yoktur. Ülkemizle, devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz."

6 ŞUBATTA NE OLDU?

6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve tarihe 'Asrın Felaketi' olarak geçen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sabaha karşı saat 04.17’de meydana geldi. Aynı gün öğle saatlerinde, 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem bölgeyi bir kez daha sarstı. Yıkımı hala devam eden deprem; başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere toplam 11 ili etkiledi.

Depremzede vatandaşlar için konutların büyük çoğunluğu, Bakan Kurum'un müjdesiyle yarın itibarıyla tamamlanmış olacak.