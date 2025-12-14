Iğdır'da düzenlenen termal kamera ve İHA destekli operasyonla Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Ağrı Dağı eteklerinde Erhacı köyüne doğru, termal kamera ve insansız hava araçları ile yapılan teknik ve fiziki takipte kaçak göçmenler tespit edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün de desteğiyle gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemler tamamlanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca, göçmenlerin getirmesine, barındırılmasına ve batı illerine gönderilmesini sağlayan 3 organizatör yakalandı.