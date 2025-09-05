Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın detayları paylaşıldı. Bouchouari’nin her sezon için 1 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtilirken, opsiyon hakkının kullanılması durumunda 2028-2029 sezonunda garanti ücretin 1 milyon 200 bin Euro olacağı ifade edildi.

Ayrıca, anlaşmaya göre Bouchouari’nin başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, Trabzonspor’un Saint Etienne’e ödediği bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15’inin Saint Etienne’e ödeneceği aktarıldı.

Yeni transfer, resmi imza töreninin ardından Papara Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen fotoğraf çekiminde bordo-mavili formayla poz verdi. Bouchouari, takımla birlikte akşam antrenmanına katılarak Trabzonspor kariyerine ilk adımı attı.

Bordo-mavililer, genç futbolcunun transferiyle orta sahada önemli bir takviye yapmış oldu. Taraftarlar, Bouchouari’nin performansını büyük bir heyecanla bekliyor.

Kaynak: DHA